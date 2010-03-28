Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ланс
Нанси - Ланс: обзор матча 28 марта 2010
Нанси
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
5 : 1
Завершен
Ланс
43'
И. Диа
45'
И. Диа
60'
Ю. Хаджи
61'
И. Диа
68'
П. Беренге
90'
И. Джемаа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ланс
ГОЛ с пенальти! 5:1!
И. Джемаа
Желтая карточка
М. Рамос
Замена
Р. Сартр
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
А. Бедимо
Желтая карточка
С. Соу
Замена
Д. Бакар
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
А. Армаш
ГОЛ! 5:0!
П. Беренге
Замена
К. Малонга
️️️️
Ж. Бризон
ГОЛ! 4:0!
И. Диа
ГОЛ! 3:0!
Ю. Хаджи
Замена
И. Джемаа
️️️️
К. Акале
Желтая карточка
П. Беренге
ГОЛ! 2:0!
И. Диа
ГОЛ! 1:0!
И. Диа
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Р. Леметр
Желтая карточка
Ж. Сами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
25
Леметр
17
Луис
3
Сами
20
Кретьен Бассер
27
Бризон
21
Н'Диайе
6
Беренге
25
Фере
15
Хаджи
22
Диа
4-4-1
5
Яхья
26
Демон
2
Рамос
24
Шелье
12
Бедимо
28
Акале
27
Соу
21
Армаш
18
Руде
11
Эдуардо
27
Бризон
4
Малонга
4
Малонга
27
Бризон
22
Диа
21
Бакар
21
Бакар
22
Диа
25
Леметр
28
Маранж
28
Маранж
25
Леметр
27
Соу
19
Сартр
19
Сартр
27
Соу
28
Акале
17
Джемаа
17
Джемаа
28
Акале
Остались в запасе
Нанси
Ланс
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Нанси - Ланс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
Все
Нанси
Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+