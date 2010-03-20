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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Сошо
Ланс - Сошо: обзор матча 20 марта 2010
Ланс
20.03.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сошо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Сошо
Желтая карточка
Ж. Бреше
Замена
Э. Бутен
️️️️
Б. Идейе
Замена
Т. Маулида
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
А. Бедимо
️️️️
К. Акале
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
Я. Микари
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Р. Будебуз
Желтая карточка
А. Яхья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
3-4-2
1
Рунье
2
Рамос
24
Шелье
26
Демон
21
Армаш
18
Руде
27
Соу
28
Акале
17
Джемаа
22
Монне-Паке
3-2-3-1-1
1
Дрейер
11
Микари
19
Фати
50
Карлао
5
Бреше
24
Перки
10
Дальма
15
Мартен
24
Гаванон
10
Будебуз
12
Идейе
28
Акале
12
Бедимо
12
Бедимо
28
Акале
22
Монне-Паке
8
Маулида
8
Маулида
22
Монне-Паке
17
Джемаа
11
Эдуардо
11
Эдуардо
17
Джемаа
12
Идейе
20
Бутен
20
Бутен
12
Идейе
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
Остались в запасе
Ланс
Сошо
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Янник Каюзак
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Ланс - Сошо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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