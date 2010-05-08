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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ланс
Осер - Ланс: обзор матча 08 мая 2010
Осер
08.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ланс
Замена
Ж. Паскаль Миньо
️️️️
А. Кулибали
Желтая карточка
Й. Демон
Замена
Д. Милованович
️️️️
К. Акале
Замена
Т. Маулида
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
Д. Ндинга
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Д. Олиеч
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
К. Акале
Желтая карточка
А. Яхья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Осер
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
3-2-3-2
16
Сорен
23
Берто
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
2
Ангбар
23
Бирса
25
Педретти
14
Олиеч
18
Конту
27
Йелень
3-4-2
16
Касрауи
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
28
Акале
27
Соу
21
Армаш
18
Руде
17
Джемаа
22
Монне-Паке
6
Кулибали
12
Миньо
12
Миньо
6
Кулибали
14
Олиеч
88
Ндинга
88
Ндинга
14
Олиеч
23
Бирса
20
Кверсия
20
Кверсия
23
Бирса
28
Акале
0
Милованович
0
Милованович
28
Акале
22
Монне-Паке
8
Маулида
8
Маулида
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Осер
Ланс
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
Главный тренер
Янник Каюзак
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Осер - Ланс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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