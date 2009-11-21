Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Нанси
Ланс - Нанси: обзор матча 21 ноября 2009
Ланс
21.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
81'
И. Джемаа
83'
К. Монне-Паке
53'
П. Ало'О Эфулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Нанси
Замена
Д. Бакар
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
П. Беренге
ГОЛ! 2:1!
К. Монне-Паке
ГОЛ! 1:1!
И. Джемаа
Замена
Б. Ка
️️️️
П. Ало'О Эфулу
Замена
И. Джемаа
️️️️
А. Букари
Замена
К. Акале
️️️️
С. Соу
ГОЛ! 0:1!
П. Ало'О Эфулу
Желтая карточка
П. Ало'О Эфулу
Желтая карточка
Й. Демон
Желтая карточка
А. Яхья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
3-3-3
1
Рунье
2
Рамос
19
Сартр
26
Демон
18
Руде
27
Соу
21
Армаш
8
Маулида
22
Монне-Паке
12
Букари
3-5-2
1
Брасильяно
27
Уадду
17
Луис
25
Леметр
14
Ало'О Эфулу
25
Фере
6
Беренге
27
Бризон
8
Траоре
15
Хаджи
22
Диа
27
Соу
28
Акале
28
Акале
27
Соу
12
Букари
17
Джемаа
17
Джемаа
12
Букари
8
Траоре
21
Бакар
21
Бакар
8
Траоре
14
Ало'О Эфулу
7
Ка
7
Ка
14
Ало'О Эфулу
Остались в запасе
Ланс
Нанси
0
Деян Милованович
ЦП
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ланс - Нанси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Нанси
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+