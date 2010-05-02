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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ланс
Сент-Этьен - Ланс: обзор матча 02 мая 2010
Сент-Этьен
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 4
Завершен
Ланс
44'
П. Диакате
55'
К. Акале
60'
И. Джемаа
83'
Т. Маулида
89'
Т. Маулида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ланс
ГОЛ! 1:4!
Т. Маулида
ГОЛ! 1:3!
Т. Маулида
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
К. Акале
Замена
Т. Маулида
️️️️
И. Джемаа
Замена
Р. Сартр
️️️️
А. Яхья
Замена
К. Миральяс
️️️️
Э. Ривьер
Желтая карточка
А. Яхья
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Б. Сако
ГОЛ! 1:2!
И. Джемаа
ГОЛ! 1:1!
К. Акале
Желтая карточка
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:0!
П. Диакате
Желтая карточка
С. Соу
Желтая карточка
П. Диакате
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
16
Хамди Касрауи
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Жано
15
Диакате
27
Варро
8
Н'Дав
24
Перрен
35
Дабо
20
Сако
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
28
Саного
3-4-1
5
Яхья
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
28
Акале
21
Армаш
27
Соу
18
Руде
17
Джемаа
97
Ривьер
87
Миральяс
87
Миральяс
97
Ривьер
20
Сако
18
Бергессио
18
Бергессио
20
Сако
5
Яхья
19
Сартр
19
Сартр
5
Яхья
17
Джемаа
8
Маулида
8
Маулида
17
Джемаа
28
Акале
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
28
Акале
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ланс
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
2
Марко Рамос
ЛЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Янник Каюзак
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
2
Марко Рамос
ЛЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Сент-Этьен - Ланс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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