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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 03 октября 2009
Ланс
03.10.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 2
Завершен
Лион
7'
С. Гову
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лион
Замена
Я. Тафе
️️️️
С. Гову
Замена
Д. Милованович
️️️️
К. Акале
Желтая карточка
Н. Ковачевич
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
Ф. Клер
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Т. Маулида
️️️️
А. Букари
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
И. Джемаа
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
Пенальти не реализован!
Й. Демон
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 0:1!
С. Гову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
26
Йохан Демон
ЛЗ
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
2
Марко Рамос
ЦЗ
24
Эрик Шелье
(К)
ПЗ
28
Канга Акале
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
11
Эдуардо
АП
12
Абдулразак Букари
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
29
Франсуа Клер
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
9
Яннис Тафе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-1-1
1
Рунье
26
Демон
5
Яхья
2
Рамос
24
Шелье
28
Акале
27
Соу
5
Ковачевич
12
Букари
11
Эдуардо
17
Джемаа
4-1-3-2
1
Льорис
15
Ревейер
29
Клер
3
Крис
26
Сиссоко
25
Гоналон
4
Чельстрем
28
Тулалан
15
Пьянич
8
Гову
18
Гомис
28
Акале
0
Милованович
0
Милованович
28
Акале
12
Букари
8
Маулида
8
Маулида
12
Букари
17
Джемаа
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Джемаа
8
Гову
9
Тафе
9
Тафе
8
Гову
29
Клер
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
29
Клер
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
Остались в запасе
Ланс
Лион
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ланс - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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