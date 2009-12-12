Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ницца
Ланс - Ницца: обзор матча 12 декабря 2009
Ланс
12.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
19'
К. Акале
36'
Т. Маулида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ницца
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Маулида
Замена
А. Армаш
️️️️
С. Соу
Замена
И. Джемаа
️️️️
К. Акале
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
А. Мунье
Замена
Э. Фаэ
️️️️
М. Траоре
Желтая карточка
К. Кулибали
Красная карточка
М. Багайоко
Желтая карточка
М. Рамос
ГОЛ! 2:0!
Т. Маулида
Желтая карточка
Д. Диаките
ГОЛ! 1:0!
К. Акале
19'
Желтая карточка
И. Гаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
3-4-2
1
Рунье
2
Рамос
24
Шелье
26
Демон
18
Руде
27
Соу
5
Ковачевич
28
Акале
8
Маулида
12
Букари
2-1-4-2
1
Оспина
12
Гаке
0
Пэйсли
8
Траоре
15
Кулибали
8
Эльебюик
18
Диаките
40
Мунье
14
Реми
49
Багайоко
27
Соу
21
Армаш
21
Армаш
27
Соу
8
Маулида
11
Эдуардо
11
Эдуардо
8
Маулида
28
Акале
17
Джемаа
17
Джемаа
28
Акале
40
Мунье
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
40
Мунье
8
Траоре
14
Фаэ
14
Фаэ
8
Траоре
Остались в запасе
Ланс
Ницца
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Жеральд Сид
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Ланс - Ницца
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Ницца
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+