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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ренн
Ланс - Ренн: обзор матча 29 августа 2009
Ланс
29.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
21'
Й. Демон (П)
72'
И. Джемаа
4'
И. Бангура
90'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ренн
ГОЛ! 2:2!
А. Гьян
Замена
С. Соу
️️️️
Д. Милованович
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
М. Сов
Замена
С. Марво
️️️️
И. Бангура
ГОЛ! 2:1!
И. Джемаа
Красная карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
Ж. Лерой
Желтая карточка
Й. Демон
Замена
Ф. Лоренти
️️️️
Эдуардо
Вторая желтая
М. Рамос
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Армаш
Желтая карточка
М. Рамос
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Демон
ГОЛ! 0:1!
И. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
11
Эдуардо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3-3-3
1
Рунье
2
Рамос
24
Шелье
26
Демон
0
Милованович
21
Армаш
5
Ковачевич
17
Джемаа
12
Букари
11
Эдуардо
4-1-2-3
1
Дюшез
13
Ханссон
12
Мангане
16
Фанни
3
Боканегра
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Лерой
3
Гьян
3
Бангура
17
Сов
11
Эдуардо
15
Лоренти
15
Лоренти
11
Эдуардо
0
Милованович
27
Соу
27
Соу
0
Милованович
21
Армаш
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
21
Армаш
3
Бангура
12
Марво
12
Марво
3
Бангура
17
Сов
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
17
Сов
Остались в запасе
Ланс
Ренн
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Остались в запасе
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ланс - Ренн
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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