Марко Бертини - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Бертини
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Бертини
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.06.2023
|90' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Лацио (Рим)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Лацио (Рим)
|12.05.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лацио (Рим)
|03.05.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Лацио (Рим)
|22.04.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Торино (Турин)
|14.04.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Лацио (Рим)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:2
|Лацио (Рим)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)