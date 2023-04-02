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    Марко Бертини - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Бертини
    Команда Лацио
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.06.2023 90' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Лацио (Рим)
    28.05.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Кремонезе (Кремона)
    21.05.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Лацио (Рим)
    12.05.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Лечче (Лечче)
    06.05.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лацио (Рим)
    03.05.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.04.2023 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Лацио (Рим)
    22.04.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Торино (Турин)
    14.04.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:3 Лацио (Рим)
    02.04.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:2 Лацио (Рим)
    11.03.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    29.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    24.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    08.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    04.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    13.11.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Лацио (Рим)
    10.11.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    02.10.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Специя (Ла Специя)
    18.09.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:4 Лацио (Рим)
    11.09.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    03.09.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    14.08.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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