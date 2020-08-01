Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэле Гастальделло
Статистика
Даниэле Гастальделло - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1983 (43)
#5 | Защитник
185 см | 80 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
1 : 1
01.08.2020
Сампдория
1' - 58'
26'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
2 : 0
29.07.2020
Брешиа
1' - 77'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
25.07.2020
Парма
1' - 66'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3 : 1
22.07.2020
Брешиа
46' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2 : 1
19.07.2020
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6 : 2
14.07.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0 : 3
11.07.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
08.07.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2 : 0
05.07.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6 : 0
01.07.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2 : 2
27.06.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
22.06.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
09.03.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1 : 1
09.02.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
2 : 1
01.02.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0 : 1
24.01.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 2
19.01.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5 : 1
12.01.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
05.01.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 1
22.12.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 2
18.12.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3 : 0
14.12.2019
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0 : 1
08.12.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 3
30.11.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3 : 0
24.11.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Брешиа
0 : 4
09.11.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Брешиа
1 : 2
29.10.2019
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3 : 1
26.10.2019
Брешиа
40' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0 : 0
21.10.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1 : 2
24.09.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 1
21.09.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Брешиа
3 : 4
15.09.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
1 : 0
31.08.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 1
25.08.2019
Брешиа
79' - 90'
Главные новости
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
1
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
22
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+