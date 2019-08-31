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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Брешиа
Милан - Брешиа: обзор матча 31 августа 2019
Милан
31.08.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
12'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Брешиа
90'
+3
Желтая карточка
С. Тонали
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
65'
Желтая карточка
Д. Калабрия
55'
39'
Желтая карточка
Д. Бизоли
Желтая карточка
А. Силва
34'
30'
Желтая карточка
А. Кистана
24'
Желтая карточка
Д. Дессена
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Сусо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
97
Николас Спалек
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
10
Сусо
70
Кастильехо
19
Силва
4-1-3-2
66
Йоронен
20
Сабелли
25
Бизоли
4
Чансельор
51
Кистана
16
Тонали
97
Спалек
87
Мартелла
27
Дессена
99
Доннарумма
92
Торрегросса
Остались в запасе
Милан
Брешиа
11
Лукас Пакета
АП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Энрико Альфонсо
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Милан - Брешиа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Милан
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