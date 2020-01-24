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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Милан
Брешиа - Милан: обзор матча 24 января 2020
Брешиа
24.01.2020, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Милан
71'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Милан
Желтая карточка
С. Скрабб
89'
Замена
С. Скрабб
️️️️
Д. Бизоли
88'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Ф. Айе
78'
77'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
С. Кастильехо
Замена
Э. Ндой
️️️️
Д. Дессена
70'
62'
Желтая карточка
И. Беннасер
58'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
44'
Желтая карточка
А. Конти
36'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
С. Сабелли
21'
2'
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
49
Ромуло
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
14
Симон Скрабб
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-3-2-2
66
Йоронен
4
Чансельор
37
Матею
25
Бизоли
51
Кистана
16
Тонали
20
Сабелли
49
Ромуло
27
Дессена
92
Торрегросса
97
Айе
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Конти
26
Романьоли
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
70
Кастильехо
27
Леау
11
Ибрагимович
25
Бизоли
14
Скрабб
14
Скрабб
25
Бизоли
27
Дессена
8
Ндой
8
Ндой
27
Дессена
97
Айе
99
Доннарумма
99
Доннарумма
97
Айе
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Брешиа
Милан
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Энрико Альфонсо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Энрико Альфонсо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Брешиа - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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