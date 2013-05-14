Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иан Харт - статистика

Завершил карьеру
31 августа 1977 (49), Дроэда
#14 | Защитник
175 см | 73 кг
Ирландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
16
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Рединг
0 : 2
14.05.2013
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2 : 4
04.05.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Рединг
0 : 0
28.04.2013
Куинз Парк Рейнджерс
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0 : 0
13.04.2013
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Рединг
0 : 2
06.04.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.03.2013
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1 : 2
09.03.2013
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3 : 1
02.03.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0 : 3
23.02.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2 : 1
09.02.2013
Рединг
1' - 90'
83'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Рединг
2 : 1
02.02.2013
Сандерленд
1' - 90'
85'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Рединг
2 : 2
30.01.2013
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ньюкасл
1 : 2
19.01.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Рединг
3 : 2
12.01.2013
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
3 : 1
01.01.2013
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Рединг
1 : 0
29.12.2012
Вест Хэм
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0 : 0
26.12.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Сити
1 : 0
22.12.2012
Рединг
1' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Рединг
2 : 5
17.12.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3 : 0
11.12.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Саутгемптон
1 : 0
08.12.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Рединг
3 : 4
01.12.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
27.11.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Рединг
2 : 1
17.11.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Рединг
1 : 3
16.09.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Челси
4 : 2
22.08.2012
Рединг
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Рединг
1 : 1
18.08.2012
Сток Сити
1' - 90'
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
18
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+