Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Медведев - статистика

Завершил карьеру
5 января 1977 (49), Павловский Посад
#13 | Нападающий
182 см | 76 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сатурн
19
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Звезда
0 : 2
26.10.2024
Сатурн
1' - 61'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Сатурн
3 : 1
20.10.2024
Родина-М
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Луки-Энергия
1 : 5
13.10.2024
Сатурн
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Сатурн
4 : 3
05.10.2024
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Знамя Труда
0 : 4
30.09.2024
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Сатурн
4 : 1
26.08.2024
Динамо Вг
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Динамо-2
3 : 1
17.08.2024
Сатурн
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Сатурн
2 : 2
11.08.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Сатурн
0 : 2
04.08.2024
Иркутск
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Сатурн
4 : 3
28.07.2024
Спартак-2
1' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Сатурн
5 : 1
07.07.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Родина-М
2 : 5
01.07.2024
Сатурн
1' - 65'
6'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Сатурн
2 : 0
25.06.2024
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Балтика-2
2 : 1
19.06.2024
Сатурн
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Сатурн
2 : 0
14.06.2024
Знамя Труда
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Иркутск
0 : 4
10.06.2024
Сатурн
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Енисей-М
2 : 2
07.06.2024
Сатурн
1' - 90'
61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Сатурн
0 : 1
01.06.2024
Торпедо Вл
32' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 2
25.05.2024
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Сатурн
1 : 1
19.05.2024
Чертаново
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Динамо Вг
0 : 0
12.05.2024
Сатурн
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Сатурн
1 : 0
05.05.2024
Динамо-2
62' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+