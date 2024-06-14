Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Знамя Труда
Сатурн - Знамя Труда: обзор матча 14 июня 2024
Сатурн
14.06.2024, пятница, 18:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 0
Завершен
Знамя Труда
3'
Д. Бескоровайный
58'
А. Сливин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Знамя Труда
Замена
Н. Кнышев
️️️️
С. Емелин
79'
Замена
И. Хатунцев
️️️️
Д. Николаев
79'
Замена
А. Шаболин
️️️️
С. Басыров
79'
68'
Замена
Е. Чу
️️️️
М. Баринов
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Сливин
Пас отдал
Д. Бескоровайный
58'
53'
Замена
А. Евшинцев
️️️️
Я. Харланов
Замена
К. Мишин
️️️️
А. Медведев
53'
52'
Желтая карточка
Д. Шанин
35'
Замена
Д. Шанин
️️️️
О. Любченко
ГОЛ! 1:0!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
Д. Николаев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
1
Всеволод Круглов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Иван Красильщиков
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
74
Михаил Казимир
АП
25
Тристан Комков
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
88
Никита Кнышев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Круглов
22
Мадаев
54
Соловьёв
63
Борисов
2
Николаев
63
Шарков
25
Басыров
94
Сливин
10
Емелин
17
Бескоровайный
13
Медведев
4-2-3-1
35
Стратан
15
Харланов
5
Баринов
88
Пархоменко
31
Любченко
17
Канаев
4
Красильщиков
25
Комков
74
Казимир
20
Капанжи
22
Тутаев
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
25
Басыров
11
Шаболин
11
Шаболин
25
Басыров
13
Медведев
78
Мишин
78
Мишин
13
Медведев
10
Емелин
88
Кнышев
88
Кнышев
10
Емелин
2
Николаев
33
Хатунцев
33
Хатунцев
2
Николаев
15
Харланов
92
Евшинцев
92
Евшинцев
15
Харланов
31
Любченко
77
Шанин
77
Шанин
31
Любченко
5
Баринов
23
Чу
23
Чу
5
Баринов
Остались в запасе
Сатурн
Знамя Труда
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
93
Илья Тусеев
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Остались в запасе
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
93
Илья Тусеев
ВР
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Сатурн - Знамя Труда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Новости команд
Все
Сатурн
Знамя Труда
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
3 июля
1
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+