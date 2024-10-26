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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Сатурн
Звезда - Сатурн: обзор матча 26 октября 2024
Звезда
26.10.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
0 : 2
Завершен
Сатурн
44'
Д. Николаев
58'
А. Соловьёв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Сатурн
Замена
М. Лукьянов
️️️️
Р. Михайловский
83'
82'
Замена
В. Лепёхин
️️️️
А. Закиров
Желтая карточка
М. Андреев
71'
Замена
Э. Кузгов
️️️️
И. Воронцов
71'
Замена
М. Сергеев
️️️️
А. Нышаналиев
71'
65'
Замена
И. Хатунцев
️️️️
А. Шаболин
64'
Желтая карточка
А. Шаболин
Замена
Н. Погребнев
️️️️
Ю. Мединский
63'
61'
Красная карточка
А. Медведев
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Соловьёв
Пас отдал
Н. Кнышев
57'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
57'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Н. Шарков
46'
Замена
С. Емелин
️️️️
А. Мазько
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Николаев
Пас отдал
Д. Грибанов
38'
Желтая карточка
А. Мазько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
77
Максим Андреев
АП
17
Рони Михайловский
АП
11
Илья Воронцов
АП
20
Никита Константинов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
28
Данил Жиляев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
47
Владислав Лепёхин
ОП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
4-2-3-1
1
Зайцев
59
Зенюк
4
Колобов
18
Прозоров
77
Огиенко
8
Нышаналиев
19
Мединский
77
Андреев
11
Воронцов
17
Михайловский
20
Константинов
3-2-1-2-2
13
Русанов
46
Сухарев
54
Соловьёв
63
Борисов
63
Шарков
2
Николаев
9
Закиров
11
Шаболин
17
Мазько
13
Медведев
26
Грибанов
19
Мединский
11
Погребнев
11
Погребнев
19
Мединский
17
Михайловский
23
Лукьянов
23
Лукьянов
17
Михайловский
8
Нышаналиев
77
Сергеев
77
Сергеев
8
Нышаналиев
11
Воронцов
91
Кузгов
91
Кузгов
11
Воронцов
11
Шаболин
33
Хатунцев
33
Хатунцев
11
Шаболин
63
Шарков
88
Кнышев
88
Кнышев
63
Шарков
9
Закиров
47
Лепёхин
47
Лепёхин
9
Закиров
17
Мазько
10
Емелин
10
Емелин
17
Мазько
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
Остались в запасе
Звезда
Сатурн
30
Данил Пшеничников
ВР
28
Данил Жиляев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
Главный тренер
Владислав Галкин
32
Валерий Матвеенков
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
28
Данил Жиляев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Звезда - Сатурн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
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