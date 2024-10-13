Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Сатурн
Луки-Энергия - Сатурн: обзор матча 13 октября 2024
Луки-Энергия
13.10.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
1 : 5
Завершен
Сатурн
72'
А. Егоров
17'
А. Закиров
37'
А. Закиров
79'
А. Закиров
84'
Д. Грибанов
90+3'
А. Шаболин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Сатурн
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
А. Шаболин
Пас отдал
С. Емелин
84'
ГОЛ! 1:4!
Д. Грибанов
Пас отдал
С. Емелин
Желтая карточка
А. Егоров
80'
79'
ГОЛ! 1:3!
А. Закиров
Пас отдал
С. Емелин
Замена
Е. Бутаков
️️️️
А. Лукин
79'
75'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Д. Николаев
75'
Замена
И. Хатунцев
️️️️
В. Лепёхин
ГОЛ! 1:2!
А. Егоров
Пас отдал
Е. Фетисов
72'
Замена
М. Алелюнас
️️️️
Д. Сподарец
70'
65'
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Мазько
Замена
Д. Шабалин
️️️️
И. Овсянкин
63'
Замена
А. Егоров
️️️️
М. Майборода
63'
59'
Замена
С. Емелин
️️️️
Н. Шарков
59'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
Замена
Н. Горбачев
️️️️
И. Иванов
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Закиров
Пас отдал
Н. Шарков
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Закиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
44
Никита Горбачев
ЦЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
13
Артём Егоров
ЦФ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
13
Алексей Медведев
ЦФ
26
Денис Грибанов
ЦФ
3-2-1-3-1
93
Рязанов
71
Багдашкин
7
Коренблюм
78
Фетисов
37
Овсянкин
19
Иванов
39
Поляков
19
Сподарец
27
Майборода
9
Лукин
7
Агаронян
3-3-2-2
13
Русанов
54
Соловьёв
63
Борисов
55
Кириленко
63
Шарков
47
Лепёхин
2
Николаев
9
Закиров
11
Шаболин
17
Бескоровайный
17
Мазько
27
Майборода
13
Егоров
13
Егоров
27
Майборода
19
Сподарец
6
Алелюнас
6
Алелюнас
19
Сподарец
37
Овсянкин
66
Шабалин
66
Шабалин
37
Овсянкин
9
Лукин
24
Бутаков
24
Бутаков
9
Лукин
19
Иванов
44
Горбачев
44
Горбачев
19
Иванов
47
Лепёхин
33
Хатунцев
33
Хатунцев
47
Лепёхин
17
Мазько
13
Медведев
13
Медведев
17
Мазько
2
Николаев
88
Кнышев
88
Кнышев
2
Николаев
63
Шарков
10
Емелин
10
Емелин
63
Шарков
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
Остались в запасе
Луки-Энергия
Сатурн
22
Степан Глебов
ЛЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
32
Валерий Матвеенков
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
22
Степан Глебов
ЛЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
1
Даниил Ваулин
ВР
1
Всеволод Елисеев
ВР
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Луки-Энергия - Сатурн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Сатурн
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 5 раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
13 октября
«Луки-Энергия» – «Искра Смоленск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 5 раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
13 октября
«Луки-Энергия» – «Искра Смоленск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+