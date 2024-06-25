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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Луки-Энергия
Сатурн - Луки-Энергия: обзор матча 25 июня 2024
Сатурн
25.06.2024, вторник, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
2 : 0
Завершен
Луки-Энергия
81'
Д. Грибанов
84'
С. Басыров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Луки-Энергия
90'
+1
Желтая карточка
С. Глебов
85'
Замена
С. Глебов
️️️️
И. Иванов
85'
Замена
И. Овсянкин
️️️️
Д. Сподарец
ГОЛ! 2:0!
С. Басыров
Пас отдал
Д. Николаев
84'
ГОЛ! 1:0!
Д. Грибанов
Пас отдал
С. Емелин
81'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
А. Сливин
76'
62'
Замена
Н. Шепет
️️️️
И. Белик
62'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
А. Егоров
Замена
С. Емелин
️️️️
Н. Шарков
46'
Замена
А. Закиров
️️️️
К. Мишин
46'
Замена
Д. Николаев
️️️️
Н. Кнышев
46'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Д. Бескоровайный
46'
36'
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
Н. Поляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
78
Константин Мишин
ОП
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
4
Иван Белик
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
22
Степан Глебов
ЛЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
4-2-3-1
13
Русанов
46
Сухарев
63
Борисов
33
Хатунцев
63
Шарков
88
Кнышев
78
Мишин
8
Седов
25
Басыров
94
Сливин
17
Бескоровайный
3-2-1-2-2
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
19
Иванов
4
Белик
39
Поляков
9
Лукин
19
Сподарец
13
Егоров
7
Агаронян
94
Сливин
26
Грибанов
26
Грибанов
94
Сливин
63
Шарков
10
Емелин
10
Емелин
63
Шарков
17
Бескоровайный
11
Шаболин
11
Шаболин
17
Бескоровайный
88
Кнышев
2
Николаев
2
Николаев
88
Кнышев
78
Мишин
9
Закиров
9
Закиров
78
Мишин
19
Сподарец
37
Овсянкин
37
Овсянкин
19
Сподарец
39
Поляков
87
Жемайтис
87
Жемайтис
39
Поляков
13
Егоров
66
Шабалин
66
Шабалин
13
Егоров
19
Иванов
22
Глебов
22
Глебов
19
Иванов
4
Белик
9
Шепет
9
Шепет
4
Белик
Остались в запасе
Сатурн
Луки-Энергия
20
Илья Воротников
ЛВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
93
Илья Тусеев
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
1
Даниил Ваулин
ВР
27
Михаил Майборода
ПВ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
20
Илья Воротников
ЛВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
93
Илья Тусеев
ВР
Остались в запасе
1
Даниил Ваулин
ВР
27
Михаил Майборода
ПВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Сатурн - Луки-Энергия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
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