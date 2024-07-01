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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Сатурн
Родина-М - Сатурн: обзор матча 01 июля 2024
Родина-М
01.07.2024, понедельник, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
2 : 5
Завершен
Сатурн
69'
Р. Копылов
90+2'
Р. Копылов
6'
Д. Бескоровайный
36'
С. Басыров
45+1'
С. Басыров
60'
Н. Кнышев
80'
А. Шаболин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Сатурн
ГОЛ! 2:5!
Р. Копылов
Пас отдал
М. Киселев
90'
+2
Замена
М. Харлан
️️️️
П. Баранов
81'
80'
ГОЛ! 1:5!
А. Шаболин
Пас отдал
Н. Кнышев
77'
Замена
И. Воротников
️️️️
Д. Грибанов
Замена
А. Рогачев
️️️️
В. Ролдугин
76'
ГОЛ! 1:4!
Р. Копылов
Пас отдал
А. Бирюков
69'
Замена
А. Гончаров
️️️️
Р. Берзегов
69'
Замена
М. Киселев
️️️️
А. Гарибян
69'
Замена
К. Матвеев
️️️️
М. Ципуштанов
69'
65'
Замена
А. Закиров
️️️️
А. Медведев
65'
Замена
А. Шаболин
️️️️
С. Басыров
60'
ГОЛ! 0:4!
Н. Кнышев
Пас отдал
С. Басыров
59'
Желтая карточка
Н. Кнышев
51'
Желтая карточка
С. Емелин
49'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
Желтая карточка
Р. Берзегов
47'
46'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
И. Хатунцев
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Басыров
Пас отдал
А. Сливин
Желтая карточка
П. Баранов
45'
Желтая карточка
М. Ципуштанов
41'
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Басыров
Пас отдал
Д. Бескоровайный
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
А. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
62
Рустам Берзегов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
78
Константин Мишин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
4-1-3-2
35
Тарасов
24
Придава
27
Гаджиев
44
Баранов
48
Ролдугин
62
Берзегов
8
Ципуштанов
57
Копылов
18
Борисов
77
Гарибян
25
Бирюков
4-3-2-1
13
Русанов
2
Николаев
54
Соловьёв
33
Хатунцев
46
Сухарев
8
Седов
25
Басыров
94
Сливин
17
Бескоровайный
10
Емелин
13
Медведев
77
Гарибян
89
Киселев
89
Киселев
77
Гарибян
44
Баранов
7
Харлан
7
Харлан
44
Баранов
48
Ролдугин
3
Рогачев
3
Рогачев
48
Ролдугин
62
Берзегов
92
Гончаров
92
Гончаров
62
Берзегов
8
Ципуштанов
32
Матвеев
32
Матвеев
8
Ципуштанов
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
33
Хатунцев
88
Кнышев
88
Кнышев
33
Хатунцев
13
Медведев
9
Закиров
9
Закиров
13
Медведев
25
Басыров
11
Шаболин
11
Шаболин
25
Басыров
Грибанов
20
Воротников
20
Воротников
Грибанов
Остались в запасе
Родина-М
Сатурн
35
Никита Павлов
ВР
Главный тренер
Филипп Соколинский
93
Илья Тусеев
ВР
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
78
Константин Мишин
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
78
Константин Мишин
ОП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Родина-М - Сатурн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
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