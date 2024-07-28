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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Спартак-2
Сатурн - Спартак-2: обзор матча 28 июля 2024
Сатурн
28.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
4 : 3
Завершен
Спартак-2
61'
Д. Борисов
67'
А. Сливин
83'
С. Басыров
90+5'
Д. Грибанов
25'
В. Дунай
55'
Н. Посмашный
90+1'
В. Дунай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Спартак-2
Желтая карточка
В. Русанов
90'
+8
ГОЛ! 4:3!
Д. Грибанов
Пас отдал
А. Закиров
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Е. Гузиев
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:3!
В. Дунай
Желтая карточка
В. Русанов
90'
89'
Замена
А. Помалюк
️️️️
Ю. Коледин
Замена
Д. Грибанов
️️️️
А. Шаболин
84'
ГОЛ! 3:2!
С. Басыров
Пас отдал
А. Сливин
83'
Желтая карточка
А. Медведев
81'
75'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Посмашный
75'
Замена
М. Офицеров
️️️️
Н. Ищенко
Желтая карточка
А. Соловьёв
74'
70'
Замена
А. Быковский
️️️️
А. Джебов
ГОЛ! 2:2!
А. Сливин
Пас отдал
И. Хатунцев
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Борисов
Пас отдал
А. Сливин
61'
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Посмашный
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Н. Шарков
54'
Замена
А. Закиров
️️️️
В. Кириленко
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Дунай
Пас отдал
Ю. Коледин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
47
Никита Посмашный
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
88
Никита Кнышев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
26
Денис Грибанов
ЦФ
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
87
Артем Пономарчук
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Русанов
54
Соловьёв
63
Борисов
55
Кириленко
2
Николаев
63
Шарков
25
Басыров
94
Сливин
10
Емелин
11
Шаболин
13
Медведев
2-3-1-3-1
58
Фадеев
3
Коледин
66
Петин
74
Гузиев
91
Столяров
43
Войцеховский
7
Джебов
18
Шоларь
47
Посмашный
83
Ищенко
10
Дунай
55
Кириленко
9
Закиров
9
Закиров
55
Кириленко
63
Шарков
88
Кнышев
88
Кнышев
63
Шарков
11
Шаболин
26
Грибанов
26
Грибанов
11
Шаболин
3
Коледин
91
Помалюк
91
Помалюк
3
Коледин
7
Джебов
84
Быковский
84
Быковский
7
Джебов
83
Ищенко
27
Офицеров
27
Офицеров
83
Ищенко
47
Посмашный
25
Гуляев
25
Гуляев
47
Посмашный
Остались в запасе
Сатурн
Спартак-2
32
Валерий Матвеенков
ВР
17
Денис Бескоровайный
ПВ
17
Александр Мазько
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
17
Антон Гурылев
ЛВ
87
Артем Пономарчук
АП
18
Иван Иванов
ОП
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
17
Денис Бескоровайный
ПВ
17
Александр Мазько
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
Остались в запасе
17
Антон Гурылев
ЛВ
87
Артем Пономарчук
АП
18
Иван Иванов
ОП
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Сатурн - Спартак-2
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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