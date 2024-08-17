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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Сатурн
Динамо-2 - Сатурн: обзор матча 17 августа 2024
Динамо-2
17.08.2024, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
3 : 1
Завершен
Сатурн
49'
А. Хубулов
68'
В. Окишор
90+3'
Д. Боков
84'
С. Емелин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Сатурн
Желтая карточка
К. Расулов
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Д. Боков
Пас отдал
Д. Симонов
90'
+3
Замена
Т. Корчагин
️️️️
Е. Назаренко
86'
84'
ГОЛ! 2:1!
С. Емелин
Пас отдал
А. Сливин
Замена
Г. Князев
️️️️
А. Хубулов
81'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
В. Окишор
81'
78'
Замена
В. Кириленко
️️️️
Н. Шарков
78'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
ГОЛ! 2:0!
В. Окишор
Пас отдал
Е. Назаренко
68'
58'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
А. Шаболин
58'
Замена
А. Закиров
️️️️
И. Репях
58'
Замена
В. Лепёхин
️️️️
А. Медведев
54'
Желтая карточка
А. Сухарев
ГОЛ! 1:0!
А. Хубулов
Пас отдал
В. Окишор
49'
Замена
Д. Александров
️️️️
Г. Мирошниченко
46'
Замена
Д. Симонов
️️️️
А. Абдулхаликов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
90
Арсений Абдулхаликов
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
28
Александр Хубулов
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
17
Александр Мазько
ЛВ
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
30
Иван Репях
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
30
Денис Симонов
АП
71
Артем Змеев
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
96
Егор Акимов
ПВ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
26
Денис Грибанов
ЦФ
3-3-4
1
Расулов
56
Зайдензаль
68
Тихомиров
86
Головачев
98
Ласкин
88
Окишор
11
Назаренко
90
Абдулхаликов
11
Боков
28
Хубулов
11
Мирошниченко
3-2-3-2
13
Русанов
63
Шарков
54
Соловьёв
46
Сухарев
25
Басыров
94
Сливин
10
Емелин
30
Репях
17
Мазько
13
Медведев
11
Шаболин
11
Назаренко
83
Корчагин
83
Корчагин
11
Назаренко
11
Мирошниченко
30
Александров
30
Александров
11
Мирошниченко
88
Окишор
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
88
Окишор
90
Абдулхаликов
30
Симонов
30
Симонов
90
Абдулхаликов
28
Хубулов
33
Князев
33
Князев
28
Хубулов
63
Шарков
55
Кириленко
55
Кириленко
63
Шарков
13
Медведев
47
Лепёхин
47
Лепёхин
13
Медведев
30
Репях
9
Закиров
9
Закиров
30
Репях
11
Шаболин
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
11
Шаболин
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
Бескоровайный
Остались в запасе
Динамо-2
Сатурн
51
Егор Плотников
ВР
37
Виталий Летечин
ПВ
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ВР
37
Виталий Летечин
ПВ
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Динамо-2 - Сатурн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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0 : 2
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