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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Родина-М
Сатурн - Родина-М: обзор матча 20 октября 2024
Сатурн
20.10.2024, воскресенье, 14:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
3 : 1
Завершен
Родина-М
61'
Д. Грибанов
81'
А. Соловьёв
88'
И. Хатунцев
30'
А. Гарибян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Родина-М
90'
Замена
Д. Борисов
️️️️
А. Хорин
ГОЛ! 3:1!
И. Хатунцев
Пас отдал
Н. Кнышев
88'
86'
Желтая карточка
А. Ягодкин
ГОЛ! 2:1!
А. Соловьёв
Пас отдал
С. Емелин
81'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
75'
Замена
И. Хатунцев
️️️️
А. Мазько
75'
66'
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
Р. Кукушбаев
66'
Замена
М. Белковский
️️️️
А. Гарибян
66'
Замена
Р. Берзегов
️️️️
Н. Трапицын
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Д. Борисов
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грибанов
Пас отдал
А. Закиров
61'
Желтая карточка
Д. Борисов
59'
Пенальти не реализован!
А. Шаболин
49'
Замена
С. Емелин
️️️️
Н. Шарков
46'
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Лепёхин
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарибян
Пас отдал
Р. Копылов
Желтая карточка
Н. Шарков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
80
Арсений Хорин
ОП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
95
Степан Правкин
ЦЗ
71
Матвей Кожин
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
62
Рустам Берзегов
ЦП
10
Магомед Омаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Русанов
46
Сухарев
54
Соловьёв
63
Борисов
2
Николаев
47
Лепёхин
63
Шарков
9
Закиров
17
Мазько
11
Шаболин
26
Грибанов
4-1-3-2
35
Тарасов
7
Харлан
44
Баранов
74
Ягодкин
71
Баранов
80
Хорин
23
Трапицын
57
Копылов
28
Кукушбаев
77
Гарибян
25
Бирюков
17
Мазько
33
Хатунцев
33
Хатунцев
17
Мазько
47
Лепёхин
13
Медведев
13
Медведев
47
Лепёхин
63
Борисов
88
Кнышев
88
Кнышев
63
Борисов
63
Шарков
10
Емелин
10
Емелин
63
Шарков
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
77
Гарибян
11
Белковский
11
Белковский
77
Гарибян
28
Кукушбаев
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
28
Кукушбаев
80
Хорин
18
Борисов
18
Борисов
80
Хорин
23
Трапицын
62
Берзегов
62
Берзегов
23
Трапицын
Остались в запасе
Сатурн
Родина-М
32
Валерий Матвеенков
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
71
Матвей Кожин
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
66
Артем Кокарев
ЛВ
95
Степан Правкин
ЦЗ
98
Никита Быков
ВР
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
Остались в запасе
71
Матвей Кожин
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
66
Артем Кокарев
ЛВ
95
Степан Правкин
ЦЗ
98
Никита Быков
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Сатурн - Родина-М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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