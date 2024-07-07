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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Звезда
Сатурн - Звезда: обзор матча 07 июля 2024
Сатурн
07.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
5 : 1
Завершен
Звезда
11'
И. Хатунцев
26'
С. Емелин
30'
С. Басыров
45'
А. Шаболин
85'
Н. Кнышев
37'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Звезда
ГОЛ! 5:1!
Н. Кнышев
Пас отдал
А. Шаболин
85'
Замена
А. Закиров
️️️️
С. Басыров
76'
65'
Замена
А. Трофимов
️️️️
М. Сергеев
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
А. Сливин
57'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
И. Хатунцев
57'
Замена
Д. Борисов
️️️️
А. Сухарев
57'
Замена
Н. Шарков
️️️️
С. Емелин
57'
46'
Замена
А. Прохоров
️️️️
К. Сечкин
ГОЛ! 4:1!
А. Шаболин
45'
37'
ГОЛ! 3:1!
М. Андреев
Пас отдал
М. Сергеев
ГОЛ! 3:0!
С. Басыров
Пас отдал
А. Шаболин
30'
ГОЛ! 2:0!
С. Емелин
Пас отдал
Д. Николаев
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Хатунцев
Пас отдал
А. Сухарев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
77
Максим Сергеев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
20
Владимир Каспарян
АП
42
Данил Соболев
АП
Главный тренер
Геннадий Орбу
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
78
Константин Мишин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
26
Денис Грибанов
ЦФ
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
43
Андрей Трофимов
ПВ
4-3-2-1
13
Русанов
2
Николаев
54
Соловьёв
33
Хатунцев
46
Сухарев
8
Седов
25
Басыров
94
Сливин
10
Емелин
11
Шаболин
13
Медведев
3-3-1-3
30
Пшеничников
72
Агапов
61
Рожков
18
Прозоров
23
Ходорченко
58
Хачатрян
59
Зенюк
77
Сергеев
20
Каспарян
42
Соболев
77
Андреев
94
Сливин
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
94
Сливин
25
Басыров
9
Закиров
9
Закиров
25
Басыров
33
Хатунцев
88
Кнышев
88
Кнышев
33
Хатунцев
10
Емелин
63
Шарков
63
Шарков
10
Емелин
46
Сухарев
63
Борисов
63
Борисов
46
Сухарев
Сечкин
34
Прохоров
34
Прохоров
Сечкин
24
Сечкин
24
Сечкин
77
Сергеев
43
Трофимов
43
Трофимов
77
Сергеев
Остались в запасе
Сатурн
Звезда
26
Денис Грибанов
ЦФ
20
Илья Воротников
ЛВ
93
Илья Тусеев
ВР
78
Константин Мишин
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
26
Денис Грибанов
ЦФ
20
Илья Воротников
ЛВ
93
Илья Тусеев
ВР
78
Константин Мишин
ОП
Остались в запасе
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Сатурн - Звезда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
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