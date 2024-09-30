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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Сатурн
Знамя Труда - Сатурн: обзор матча 30 сентября 2024
Знамя Труда
30.09.2024, понедельник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
0 : 4
Завершен
Сатурн
9'
С. Емелин
44'
А. Лавренков (АГ)
48'
А. Мазько
83'
Д. Бескоровайный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Сатурн
90'
Желтая карточка
Н. Шарков
83'
ГОЛ! 0:4!
Д. Бескоровайный
Замена
Д. Шанин
️️️️
Р. Шишков
67'
65'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
65'
Замена
Д. Николаев
️️️️
Н. Кнышев
Замена
С. Капанжи
️️️️
П. Кузнецов
61'
Замена
М. Костюк
️️️️
К. Воробьев
61'
53'
Замена
В. Кириленко
️️️️
В. Лепёхин
53'
Замена
Н. Шарков
️️️️
С. Емелин
48'
ГОЛ! 0:3!
А. Мазько
Пас отдал
А. Шаболин
Замена
Н. Веретенников
️️️️
Д. Тимофеев
46'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
Д. Соболев
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Лавренков
15'
Замена
А. Мазько
️️️️
И. Репях
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Емелин
Пас отдал
А. Закиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
30
Иван Репях
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
25
Николай Веретенников
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
3-1-1-3-2
35
Стратан
33
Лавренков
44
Шишков
31
Любченко
4
Красильщиков
9
Сентюрин
24
Воробьев
42
Соболев
10
Урхов
7
Тимофеев
78
Кузнецов
3-2-1-3-1
13
Русанов
46
Сухарев
54
Соловьёв
63
Борисов
88
Кнышев
47
Лепёхин
9
Закиров
11
Шаболин
30
Репях
10
Емелин
26
Грибанов
7
Тимофеев
25
Веретенников
25
Веретенников
7
Тимофеев
42
Соболев
4
Неплюев
4
Неплюев
42
Соболев
44
Шишков
77
Шанин
77
Шанин
44
Шишков
24
Воробьев
69
Костюк
69
Костюк
24
Воробьев
78
Кузнецов
20
Капанжи
20
Капанжи
78
Кузнецов
88
Кнышев
2
Николаев
2
Николаев
88
Кнышев
47
Лепёхин
55
Кириленко
55
Кириленко
47
Лепёхин
10
Емелин
63
Шарков
63
Шарков
10
Емелин
30
Репях
17
Мазько
17
Мазько
30
Репях
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
Остались в запасе
Знамя Труда
Сатурн
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Знамя Труда - Сатурн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
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0 : 2
03.10.2026
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