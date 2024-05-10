Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Украина. Кубок 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Кубок Португалии 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008