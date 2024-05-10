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Мигель Велозу
Статистика
Мигель Велозу - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1986 (40)
#44 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Португалия
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Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Украина. Премьер-Лига 2014/2015
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Чемпионат Европы 2008
Кубок Португалии 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пиза
26
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Асколи
2 : 1
10.05.2024
Пиза
73' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Бари
1 : 1
20.04.2024
Пиза
68' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Пиза
2 : 1
13.04.2024
Феральписало
84' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Брешиа
3 : 1
06.04.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Пиза
4 : 3
01.04.2024
Палермо
89' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Комо
3 : 1
16.03.2024
Пиза
1' - 46'
33'
Италия. Серия В, 29 тур
Пиза
1 : 0
09.03.2024
Тернана
81' - 90'
89'
Италия. Серия В, 28 тур
Циттаделла
0 : 1
03.03.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Пиза
2 : 2
28.02.2024
Модена
19' - 90'
84'
Италия. Серия В, 26 тур
Пиза
1 : 2
24.02.2024
Венеция
1' - 85'
Италия. Серия В, 25 тур
Парма
3 : 2
17.02.2024
Пиза
1' - 68'
Италия. Серия В, 24 тур
Пиза
2 : 0
10.02.2024
Сампдория
1' - 89'
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
1 : 1
03.02.2024
Пиза
76' - 90'
78'
Италия. Серия В, 22 тур
Пиза
2 : 3
27.01.2024
Специя
1' - 46'
Италия. Серия В, 21 тур
Лекко
1 : 3
20.01.2024
Пиза
1' - 90'
30'
Италия. Серия В, 19 тур
Тернана
1 : 1
26.12.2023
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Пиза
1 : 0
23.12.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Палермо
3 : 2
16.12.2023
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Пиза
0 : 0
02.12.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2023
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Зюйдтироль
1 : 2
11.11.2023
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Пиза
1 : 1
04.11.2023
Комо
1' - 46'
6'
Италия. Серия В, 11 тур
Венеция
2 : 1
29.10.2023
Пиза
1' - 75'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
1 : 2
24.10.2023
Лекко
90' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Пиза
2 : 1
21.10.2023
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Специя
0 : 0
08.10.2023
Пиза
90' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
1 : 2
30.09.2023
Козенца
1' - 46'
Италия. Серия В, 7 тур
Реджана 1919
0 : 0
26.09.2023
Пиза
46' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Феральписало
0 : 1
23.09.2023
Пиза
1' - 90'
68'
Италия. Серия В, 5 тур
Пиза
1 : 1
16.09.2023
Бари
1' - 61'
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
2 : 0
02.09.2023
Пиза
1' - 46'
Италия. Серия В, 3 тур
Пиза
1 : 2
29.08.2023
Парма
1' - 90'
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