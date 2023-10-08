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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Пиза
Специя - Пиза: обзор матча 08 октября 2023
Специя
08.10.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 9 тур
0 : 0
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Пиза
Красная карточка
А. Экдаль
90'
+12
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Куда
90'
+6
Желтая карточка
С. Эспозито
90'
+5
90'
+4
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Барберис
90'
+4
Замена
А. Калабрези
️️️️
М. Леверб
90'
+1
Желтая карточка
Николас
Желтая карточка
Д. Верде
89'
81'
Замена
Л. Трамони
️️️️
С. Морео
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Антонуччи
76'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Бандинелли
75'
73'
Замена
М. Валоти
️️️️
T. Esteves
73'
Замена
️️️️
Э. Торрегросса
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Ф. Пио Эспозито
66'
Замена
Л. Моро
️️️️
С. Элиа
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Пиза
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
20
P. Beruatto
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Специя
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Пиза
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Зут
13
Реца
43
Николау
5
Мюль
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
23
Бандинелли
80
Куда
71
Элиа
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
3-3-4
12
Николас
6
Леверб
4
Караччоло
5
Канестрелли
19
51
Барберис
8
Марин
36
32
Морео
92
Торрегросса
20
23
Бандинелли
14
Журковски
14
Журковски
23
Бандинелли
80
Куда
8
Экдаль
8
Экдаль
80
Куда
94
Пио Эспозито
29
Кассата
29
Кассата
94
Пио Эспозито
71
Элиа
9
Моро
9
Моро
71
Элиа
16
Антонуччи
10
Верде
10
Верде
16
Антонуччи
6
Леверб
33
Калабрези
33
Калабрези
6
Леверб
32
Морео
21
Трамони
21
Трамони
32
Морео
19
10
Валоти
10
Валоти
19
51
Барберис
44
Велозу
44
Велозу
51
Барберис
Остались в запасе
Специя
Пиза
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Статистика матча Специя - Пиза
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
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