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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Сампдория
Пиза - Сампдория: обзор матча 10 февраля 2024
Пиза
10.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
58'
А. Караччоло
70'
Т. Барбиери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Сампдория
Замена
G. Piccinini
️️️️
М. Велозу
89'
Замена
С. Морео
️️️️
Э. Торрегросса
73'
Желтая карточка
М. Марин
72'
ГОЛ! 2:0!
Т. Барбиери
Пас отдал
I. Toure
70'
65'
Замена
М. Де Лука
️️️️
С. Эспозито
ГОЛ! 1:0!
А. Караччоло
Пас отдал
М. Марин
58'
46'
Замена
А. Баррека
️️️️
М. Риччи
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Х. Херманнссон
46'
45'
+1
Вторая желтая
S. Giordano
42'
Желтая карточка
S. Giordano
Желтая карточка
С. Канестрелли
39'
24'
Желтая карточка
М. Риччи
Желтая карточка
Х. Херманнссон
9'
4'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
47
Simone Pozzato
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
30
Gabriele Alesi
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
4-4-2
12
Николас
6
Херманнссон
4
Караччоло
5
Канестрелли
4
Барбиери
19
8
Марин
44
Велозу
30
27
92
Торрегросса
3-4-1-1
1
Станкович
87
Гиларди
16
Гонсалес
21
23
Депаоли
27
Риччи
5
Дарбо
12
Пиччини
7
Аскильдсен
94
Эспозито
6
Херманнссон
21
21
6
Херманнссон
92
Торрегросса
32
Морео
32
Морео
92
Торрегросса
44
Велозу
36
36
44
Велозу
27
Риччи
3
Баррека
3
Баррека
27
Риччи
94
Эспозито
9
Де Лука
9
Де Лука
94
Эспозито
Остались в запасе
Пиза
Сампдория
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
47
Simone Pozzato
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
30
Gabriele Alesi
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
47
Simone Pozzato
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
30
Gabriele Alesi
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Пиза - Сампдория
3
1
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
15
Офсайды
0
3
Количество передач
567
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Niccolò Baroni, Italy
Стадион:
Арена Гарибальди
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