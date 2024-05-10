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Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Пиза
Асколи - Пиза: обзор матча 10 мая 2024
Асколи
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
2 : 1
Завершен
Пиза
12'
Э. Боттегин
68'
П. Родригес
53'
М. Д'Алессандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Пиза
86'
Замена
M. Sala
️️️️
М. Д'Алессандро
Замена
S. Giovane
️️️️
Ф. Калигара
79'
Замена
R. Celia
️️️️
К. Зедадка
79'
73'
Замена
Я. Млакар
️️️️
М. Валоти
73'
Замена
М. Велозу
️️️️
A. De Vitis
73'
Замена
Л. Трамони
️️️️
Э. Торрегросса
Желтая карточка
S. D'Uffizi
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Родригес
Пас отдал
V. Mantovani
68'
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
И. Несторовски
65'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
M. Falzerano
65'
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
Л. Вальзаниа
65'
64'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
С. Морео
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Д'Алессандро
Пас отдал
М. Валоти
Желтая карточка
Ф. Калигара
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Боттегин
Пас отдал
П. Родригес
12'
10'
Желтая карточка
М. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
32
Девис Васкес
ВР
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
23
Marcello Falzerano
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Мариуш Марин
(К)
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
19
Jacopo Tarantino
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Пиза
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Mattia Sala
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
2-3-1-4
32
Васкес
31
Боттегин
55
Беллуски
23
73
Мазини
14
Вальзаниа
98
Зедадка
21
Родригес
13
21
Калигара
90
Несторовски
2-4-1-3
12
Николас
4
Барбиери
5
Канестрелли
8
Марин
30
30
10
Валоти
77
Д'Алессандро
20
92
Торрегросса
32
Морео
23
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
23
98
Зедадка
13
13
98
Зедадка
21
Калигара
14
14
21
Калигара
90
Несторовски
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
90
Несторовски
14
Вальзаниа
15
15
14
Вальзаниа
30
44
Велозу
44
Велозу
30
77
Д'Алессандро
16
16
77
Д'Алессандро
92
Торрегросса
21
Трамони
21
Трамони
92
Торрегросса
10
Валоти
9
Млакар
9
Млакар
10
Валоти
32
Морео
21
21
32
Морео
Остались в запасе
Асколи
Пиза
2
Эмилиано Вивиано
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
29
Давид Дуриш
ЛВ
19
Jacopo Tarantino
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
6
Miha Trdan
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
29
Давид Дуриш
ЛВ
19
Jacopo Tarantino
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
Остались в запасе
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
6
Miha Trdan
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Асколи - Пиза
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
21
11
Офсайды
5
0
Количество передач
238
654
Сейвы
4
3
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
1 : 0
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
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