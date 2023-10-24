Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Лекко
Пиза - Лекко: обзор матча 24 октября 2023
Пиза
24.10.2023, вторник, 19:30
Италия. Серия В, 1 тур
1 : 2
Завершен
Лекко
63'
Л. Трамони
23'
A. Bianconi
90+6'
M. Tordini
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Лекко
90'
+7
Желтая карточка
M. Tordini
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
M. Tordini
Пас отдал
L. Giudici
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Барберис
90'
+3
86'
Замена
Д. Тенкоранг
️️️️
Д. Крочата
83'
Желтая карточка
R. Melgrati
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
С. Морео
83'
Замена
М. Валоти
️️️️
Э. Вигнато
83'
Желтая карточка
С. Канестрелли
75'
66'
Замена
M. Tordini
️️️️
Н. Бусо
66'
Замена
M. Battistini
️️️️
A. Bianconi
ГОЛ! 1:1!
Л. Трамони
63'
55'
Замена
А. Серсанти
️️️️
G. Galli
51'
Желтая карточка
A. Bianconi
50'
Желтая карточка
A. Novakovich
Замена
А. Калабрези
️️️️
М. Леверб
46'
46'
Замена
L. Giudici
️️️️
Л. Ди Стефано
Желтая карточка
Л. Трамони
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
A. Bianconi
Желтая карточка
М. Леверб
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
21
Лисандру Трамони
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
4
Vedran Celjak
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
7
Николо Бусо
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
32
Франко Лепоре
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
2-4-1-3
12
Николас
6
Леверб
5
Канестрелли
21
Трамони
6
Надь
19
51
Барберис
25
Вигнато
32
Морео
36
20
3-3-4
1
4
6
17
17
Ионицэ
21
Крочата
96
32
Лепоре
9
73
Ди Стефано
7
Бусо
6
Леверб
33
Калабрези
33
Калабрези
6
Леверб
25
Вигнато
10
Валоти
10
Валоти
25
Вигнато
51
Барберис
44
Велозу
44
Велозу
51
Барберис
32
Морео
92
Торрегросса
92
Торрегросса
32
Морео
6
13
13
6
21
Крочата
16
Тенкоранг
16
Тенкоранг
21
Крочата
96
5
Серсанти
5
Серсанти
96
73
Ди Стефано
6
6
73
Ди Стефано
7
Бусо
11
11
7
Бусо
Остались в запасе
Пиза
Лекко
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
12
Luca Bonadeo
ВР
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Пиза - Лекко
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Новости команд
Все
Пиза
Лекко
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+