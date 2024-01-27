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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Специя
Пиза - Специя: обзор матча 27 января 2024
Пиза
27.01.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 22 тур
2 : 3
Завершен
Специя
33'
Э. Торрегросса (П)
76'
N. Bonfanti
20'
Р. Куда
36'
Д. Верде
45'
Д. Верде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Специя
90'
+5
Желтая карточка
С. Эспозито
90'
+2
Желтая карточка
N. Pietra
Желтая карточка
Л. Трамони
89'
Желтая карточка
G. Masucci
87'
Желтая карточка
С. Канестрелли
82'
Желтая карточка
А. Караччоло
80'
Замена
I. Toure
️️️️
T. Esteves
78'
77'
Замена
Л. Моро
️️️️
Д. Фальчинелли
77'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Д. Верде
ГОЛ! 2:3!
N. Bonfanti
Пас отдал
М. Д'Алессандро
76'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Э. Торрегросса
63'
Замена
М. Валоти
️️️️
Я. Млакар
63'
62'
Замена
N. Pietra
️️️️
Р. Куда
Желтая карточка
Николас
57'
56'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Л. Виньяли
Желтая карточка
T. Esteves
47'
Замена
Л. Трамони
️️️️
М. Велозу
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Верде
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Верде
Пас отдал
Д. Фальчинелли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Торрегросса
33'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Куда
Пас отдал
Л. Виньяли
15'
Желтая карточка
Р. Куда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Ян Млакар
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
80
Рашид Куда
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
21
Лисандру Трамони
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
Специя
45
Джан Марко Креспи
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-4-1-2
12
Николас
33
Калабрези
5
Канестрелли
4
Караччоло
19
44
Велозу
30
8
Марин
77
Д'Алессандро
92
Торрегросса
9
Млакар
3-3-2-2
41
Зут
43
Николау
37
Матею
13
Бертола
8
Виньяли
94
Эспозито
55
Христов
80
Куда
29
Кассата
11
Фальчинелли
10
Верде
9
Млакар
10
Валоти
10
Валоти
9
Млакар
44
Велозу
21
Трамони
21
Трамони
44
Велозу
92
Торрегросса
21
21
92
Торрегросса
19
27
27
19
80
Куда
15
15
80
Куда
8
Виньяли
24
Ягелло
24
Ягелло
8
Виньяли
10
Верде
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Верде
11
Фальчинелли
9
Моро
9
Моро
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Пиза
Специя
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
45
Джан Марко Креспи
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Пиза - Специя
6
3
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
14
0
Нарушения
16
14
Офсайды
3
3
Количество передач
488
259
Сейвы
0
10
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Арена Гарибальди
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