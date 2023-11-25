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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Брешиа
Пиза - Брешиа: обзор матча 25 ноября 2023
Пиза
25.11.2023, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 14 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
5'
С. Морео
14'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Брешиа
Замена
А. Калабрези
️️️️
T. Esteves
90'
+1
88'
Желтая карточка
Д. Боррелли
Желтая карточка
T. Esteves
85'
80'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
Д. Ольцер
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Л. Трамони
78'
71'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Г. Мончини
71'
Замена
Н. Галацци
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
А. Надь
️️️️
А. Барберис
69'
Замена
E. Gliozzi
️️️️
Э. Торрегросса
69'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
С. Морео
69'
Желтая карточка
М. Валоти
39'
38'
Желтая карточка
А. Кистана
25'
Замена
M. Huard
️️️️
М. Фарес
14'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бьярнасон
ГОЛ! 1:0!
С. Морео
Пас отдал
Л. Трамони
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
20
P. Beruatto
(К)
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
(К)
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
25
Николас Галацци
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
2-4-4
12
Николас
6
Леверб
5
Канестрелли
19
10
Валоти
21
Трамони
51
Барберис
20
32
Морео
92
Торрегросса
36
2-5-1-2
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
8
Бьярнасон
6
26
24
Мангравити
93
Фарес
72
Ольцер
11
Мончини
24
Дикман
19
33
Калабрези
33
Калабрези
19
51
Барберис
6
Надь
6
Надь
51
Барберис
32
Морео
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
32
Морео
21
Трамони
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Трамони
92
Торрегросса
9
9
92
Торрегросса
8
Бьярнасон
25
Галацци
25
Галацци
8
Бьярнасон
93
Фарес
3
3
93
Фарес
11
Мончини
9
Бианки
9
Бианки
11
Мончини
72
Ольцер
29
Боррелли
29
Боррелли
72
Ольцер
Остались в запасе
Пиза
Брешиа
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Эмануэле Ндой
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Эмануэле Ндой
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Пиза - Брешиа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Арена Гарибальди
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