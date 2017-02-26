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Симоне Пепе
Статистика
Симоне Пепе - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1983 (43), Альбано-Лациале
#3 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
76' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
75' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5 : 3
12.02.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 6
05.02.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Пескара
1 : 2
01.02.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 0
28.01.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1 : 3
22.01.2017
Сассуоло
66' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2 : 1
10.12.2016
Пескара
1' - 16'
Италия. Серия А, 15 тур
Пескара
1 : 1
04.12.2016
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
27.11.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3 : 0
19.11.2016
Пескара
65' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
57' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1 : 0
30.10.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
65' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
3 : 1
23.10.2016
Пескара
63' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Пескара
1 : 1
15.10.2016
Сампдория
67' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3 : 0
17.09.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1 : 2
11.09.2016
Интер
81' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0 : 3
28.08.2016
Пескара
Был в запасе
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