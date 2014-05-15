Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Махач Гаджиев - статистика

Завершил карьеру
18 октября 1987 (38)
#91 | Полузащитник
181 см | 73 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
10
0
1
0
0
Анжи
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Анжи
0 : 1
15.05.2014
Крылья Советов
76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
1 : 0
11.05.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Анжи
3 : 0
04.05.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ростов
1 : 1
27.04.2014
Анжи
1' - 52'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Анжи
1 : 2
19.04.2014
Зенит
53' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Локомотив
0 : 0
13.04.2014
Анжи
70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Анжи
4 : 0
06.04.2014
Динамо
38' - 90'
81'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Урал
2 : 1
29.03.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Анжи
0 : 3
24.03.2014
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак
2 : 2
17.03.2014
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
26.10.2013
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
4 : 0
21.10.2013
Амкар-Пермь
1' - 23'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0 : 2
04.10.2013
Амкар-Пермь
90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
26.09.2013
Ростов
1' - 54'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
15.09.2013
Рубин
1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
ЦСКА
2 : 1
30.08.2013
Амкар-Пермь
1' - 57'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
26.08.2013
Спартак
1' - 89'
67'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Урал
0 : 0
17.08.2013
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
04.08.2013
Крылья Советов
1' - 56'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Краснодар
2 : 1
29.07.2013
Амкар-Пермь
76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
20.07.2013
Амкар-Пермь
1' - 54'
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
2
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+