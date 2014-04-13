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Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 13 апреля 2014
Локомотив
13.04.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
90'
+1
Замена
Эвертон
️️️️
Ф. Смолов
82'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Бухаров
70'
Замена
М. Гаджиев
️️️️
В. Быстров
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
67'
Травма
Майкон
64'
Замена
Л. Диарра
️️️️
Т. Михалик
58'
Желтая карточка
М. Буссуфа
56'
51'
Желтая карточка
О. Ахмедов
Замена
М. Буссуфа
️️️️
М. Оздоев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
88
Александр Алиев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
17
Михалик
7
Шешуков
11
Майкон
21
Оздоев
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-2-2-2
41
Кержаков
38
Ещенко
24
Епуряну
3
Гаджибеков
88
Григалава
10
Ахмедов
14
Билялетдинов
34
Быстров
78
Максимов
90
Смолов
11
Бухаров
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
17
Михалик
19
Диарра
19
Диарра
17
Михалик
21
Оздоев
11
Буссуфа
11
Буссуфа
21
Оздоев
90
Смолов
4
Эвертон
4
Эвертон
90
Смолов
34
Быстров
91
Гаджиев
91
Гаджиев
34
Быстров
11
Бухаров
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Бухаров
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
88
Александр Алиев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
88
Александр Алиев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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