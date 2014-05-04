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РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 04 мая 2014
Анжи
04.05.2014, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
6'
В. Быстров
33'
Г. Григалава
60'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Бухаров
79'
Замена
Эвертон
️️️️
А. Гаджибеков
65'
64'
Замена
О. Иванов
️️️️
Ж. Бокила
61'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Айссати
ГОЛ! 3:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
А. Бухаров
60'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
И. Максимов
53'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
52'
Желтая карточка
И. Максимов
46'
46'
Замена
Аилтон
️️️️
Кану
34'
Желтая карточка
Я. Годзюр
ГОЛ! 2:0!
Г. Григалава
Пас отдал
Д. Билялетдинов
33'
11'
Желтая карточка
М. Коморовски
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
Д. Билялетдинов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛВ
78
Илья Максимов
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
34
Владимир Быстров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
8
Маурисио
ОП
10
Кану
АП
14
Исмаил Айссати
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
4-2-2-2
41
Кержаков
88
Григалава
3
Гаджибеков
24
Епуряну
7
Агаларов
78
Максимов
10
Ахмедов
14
Билялетдинов
34
Быстров
11
Бухаров
90
Смолов
4-2-2-2
31
Годзюр
40
Уциев
13
Семенов
40
Ояла
24
Коморовски
22
Пирис
8
Маурисио
14
Айссати
10
Кану
18
Бокила
10
Лебеденко
3
Гаджибеков
4
Эвертон
4
Эвертон
3
Гаджибеков
78
Максимов
19
Мкртчян
19
Мкртчян
78
Максимов
11
Бухаров
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Бухаров
14
Айссати
31
Рыбус
31
Рыбус
14
Айссати
18
Бокила
19
Иванов
19
Иванов
18
Бокила
10
Кану
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Кану
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Анжи - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 18:45 (прямая)
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