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Урал - Амкар-Пермь
Урал - Амкар-Пермь: обзор матча 17 августа 2013
Урал
17.08.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Амкар-Пермь
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Саркисов
87'
83'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
Замена
Т. Тамуз
️️️️
Э. Манучарян
81'
78'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
75'
Желтая карточка
Благо
66'
Замена
М. Брезнаник
️️️️
А. Коломейцев
Желтая карточка
Г. Асеведо
61'
40'
Желтая карточка
З. Сираков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Эдгар Манучарян
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Артур Саркисов
ПВ
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ОП
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
18
Тото Тамуз
АП
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Помазан
7
Данцев
16
Вьештица
34
Тумасян
20
Чухлей
25
Бочков
30
Асеведо
10
Манучарян
21
Ерохин
11
Саркисов
10
Лунгу
4-2-1-2-1
42
Нарубин
14
Сираков
13
Семенов
21
Белоруков
11
Занев
18
Коломейцев
5
Гол
40
Благо
7
Пеев
91
Гаджиев
26
Якубко
11
Саркисов
13
Щаницин
13
Щаницин
11
Саркисов
10
Манучарян
18
Тамуз
18
Тамуз
10
Манучарян
18
Коломейцев
32
Брезнаник
32
Брезнаник
18
Коломейцев
7
Пеев
33
Камеш
33
Камеш
7
Пеев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
Остались в запасе
Урал
Амкар-Пермь
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Урал - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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