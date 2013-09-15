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Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 15 сентября 2013
Амкар-Пермь
15.09.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
Замена
И. Черенчиков
️️️️
М. Гаджиев
87'
Вторая желтая
А. Семенов
84'
67'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Р. Еременко
65'
Желтая карточка
А. Рязанцев
61'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
А. Семенов
59'
58'
Желтая карточка
С. Навас
56'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Д. Торбинский
51'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
М. Якубко
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛВ
17
Алексей Ребко
ОП
14
Константин Васильев
ОП
5
Януш Гол
АП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
26
Роман Еременко
АП
55
Владислав Кулик
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
1
Герус
11
Занев
21
Белоруков
97
Фибел
13
Семенов
17
Ребко
14
Васильев
91
Гаджиев
5
Гол
7
Пеев
26
Якубко
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
17
Мавинга
10
Натхо
6
М'Вила
55
Кулик
26
Еременко
6
Торбинский
23
Рондон
91
Гаджиев
79
Черенчиков
79
Черенчиков
91
Гаджиев
26
Еременко
22
Вакасо
22
Вакасо
26
Еременко
6
Торбинский
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
Торбинский
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:50 (прямая)
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