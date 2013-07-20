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Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 20 июля 2013
Ахмат
20.07.2013, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
12'
И. Лебеденко
55'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
З. Садаев
85'
82'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
Замена
М. Рыбус
️️️️
Ж. Лежар
82'
82'
Травма
М. Якубко
Замена
З. Садаев
️️️️
Аилтон
74'
70'
Желтая карточка
Д. Белоруков
68'
Желтая карточка
П. Занев
65'
Замена
В. Камеш
️️️️
К. Васильев
Замена
Кану
️️️️
Адилсон
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Якубко
Пас отдал
К. Васильев
54'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
Ж. Лежар
45'
+2
41'
Желтая карточка
М. Канунников
40'
Желтая карточка
М. Якубко
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
О. Иванов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
19
Олег Иванов
(К)
ОП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
30
Жонатан Лежар
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
14
Константин Васильев
ОП
91
Махач Гаджиев
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-3-1-2
1
Городов
30
Кудряшов
5
Феррейра
40
Ояла
33
Ятченко
19
Иванов
8
Маурисио
21
Адилсон
30
Лежар
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-2-1-1-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
11
Занев
14
Васильев
91
Гаджиев
40
Благо
7
Пеев
99
Канунников
26
Якубко
30
Лежар
31
Рыбус
31
Рыбус
30
Лежар
21
Адилсон
10
Кану
10
Кану
21
Адилсон
9
Аилтон
9
Садаев
9
Садаев
9
Аилтон
14
Васильев
33
Камеш
33
Камеш
14
Васильев
91
Гаджиев
7
Каюмов
7
Каюмов
91
Гаджиев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Ринат Деушев (оба - Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:40 (прямая)
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