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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 17 марта 2014
Спартак
17.03.2014, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
20'
Т. Коста
23'
Х. Мануэль Хурадо
52'
А. Епуряну
90+5'
С. Сердеров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Сердеров
Замена
Ромуло
️️️️
Кариока
90'
+2
88'
Замена
С. Сердеров
️️️️
В. Быстров
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
87'
85'
Желтая карточка
К. Мкртчян
85'
Замена
А. Алиев
️️️️
К. Мкртчян
Желтая карточка
Кариока
73'
Замена
П. Эберт
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
72'
Желтая карточка
Е. Макеев
69'
68'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
59'
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Епуряну
Пас отдал
Д. Билялетдинов
38'
Желтая карточка
А. Епуряну
26'
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 2:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Ю. Мовсисян
23'
ГОЛ! 1:0!
Т. Коста
Пас отдал
С. Паршивлюк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛП
5
Кариока
ОП
8
Тино Коста
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
78
Илья Максимов
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-4-1
1
Митрюшкин
34
Макеев
35
Таски
16
Боккетти
18
Паршивлюк
5
Кариока
23
Комбаров
8
Коста
14
Хурадо
23
Озбилиз
14
Мовсисян
4-3-1-2
41
Кержаков
38
Ещенко
24
Епуряну
3
Гаджибеков
88
Григалава
34
Быстров
19
Мкртчян
14
Билялетдинов
78
Максимов
90
Смолов
11
Бухаров
14
Хурадо
20
Эберт
20
Эберт
14
Хурадо
5
Кариока
27
Ромуло
27
Ромуло
5
Кариока
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
90
Смолов
10
Ахмедов
10
Ахмедов
90
Смолов
19
Мкртчян
88
Алиев
88
Алиев
19
Мкртчян
34
Быстров
28
Сердеров
28
Сердеров
34
Быстров
Остались в запасе
Спартак
Анжи
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Анжи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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