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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 27 апреля 2014
Ростов
27.04.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
22'
А. Дзюба
78'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
Красная карточка
Ф. Синама-Понголь
88'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Дзюба
85'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Джано
84'
81'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
В. Быстров
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
75'
Желтая карточка
В. Быстров
70'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Бухаров
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Г. Габулов
64'
Вторая желтая
А. Гацкан
59'
52'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
Джано
28'
Желтая карточка
А. Гацкан
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
7
Джано
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ростов
13
Никита Чагров
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
34
Маргасов
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
15
Фатуллаев
8
Гацкан
19
Милич
8
Габулов
7
Джано
22
Дзюба
4-4-2
41
Кержаков
38
Ещенко
24
Епуряну
3
Гаджибеков
88
Григалава
34
Быстров
10
Ахмедов
78
Максимов
91
Гаджиев
90
Смолов
11
Бухаров
8
Габулов
92
Емельянов
92
Емельянов
8
Габулов
22
Дзюба
86
Ю
86
Ю
22
Дзюба
7
Джано
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
7
Джано
91
Гаджиев
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
91
Гаджиев
11
Бухаров
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Бухаров
34
Быстров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
34
Быстров
Остались в запасе
Ростов
Анжи
23
Неманья Николич
ЦФ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
13
Никита Чагров
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Анжи
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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