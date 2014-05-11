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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 11 мая 2014
Краснодар
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
5'
А. Гранквист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
Замена
А. Померко
️️️️
М. Перейра
81'
71'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Г. Григалава
63'
Замена
А. Алиев
️️️️
О. Ахмедов
Замена
М. Абреу
️️️️
Исаэль
61'
60'
Замена
В. Быстров
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
56'
30'
Желтая карточка
А. Ещенко
26'
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
Исаэль
️️️️
Ари
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Гранквист
Пас отдал
Жоаозиньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
88
Исаэль
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
88
Александр Алиев
АП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Синицын
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
17
Калешин
98
Петров
10
Перейра
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-4-2
41
Кержаков
38
Ещенко
24
Епуряну
3
Гаджибеков
88
Григалава
19
Мкртчян
10
Ахмедов
78
Максимов
14
Билялетдинов
90
Смолов
11
Бухаров
10
Перейра
20
Померко
20
Померко
10
Перейра
39
Ари
88
Исаэль
88
Исаэль
39
Ари
Исаэль
26
Абреу
26
Абреу
Исаэль
10
Ахмедов
88
Алиев
88
Алиев
10
Ахмедов
78
Максимов
34
Быстров
34
Быстров
78
Максимов
88
Григалава
28
Сердеров
28
Сердеров
88
Григалава
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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