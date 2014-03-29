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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 29 марта 2014
Урал
29.03.2014, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
10'
С. Гогниев
41'
А. Ерохин
85'
А. Епуряну
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Анжи
Замена
А. Бочков
️️️️
Г. Асеведо
87'
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Епуряну
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Ставпец
79'
69'
Замена
В. Быстров
️️️️
Ф. Смолов
59'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Алиев
56'
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
С. Оттесен
51'
46'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 2:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Г. Асеведо
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Пас отдал
Г. Асеведо
10'
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Коман
6'
Травма
В. Коман
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
88
Александр Алиев
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ПП
78
Илья Максимов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
15
Новиков
2
Хозин
6
Оттесен
10
Фидлер
30
Асеведо
78
Коман
10
Лунгу
21
Ерохин
2
Гогниев
3-1-4-2
41
Кержаков
88
Григалава
3
Гаджибеков
24
Епуряну
10
Ахмедов
19
Мкртчян
14
Билялетдинов
88
Алиев
7
Агаларов
90
Смолов
78
Максимов
30
Асеведо
25
Бочков
25
Бочков
30
Асеведо
78
Коман
16
Ставпец
16
Ставпец
78
Коман
Ставпец
10
Манучарян
10
Манучарян
Ставпец
90
Смолов
34
Быстров
34
Быстров
90
Смолов
88
Алиев
28
Сердеров
28
Сердеров
88
Алиев
78
Максимов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
78
Максимов
Остались в запасе
Урал
Анжи
13
Александр Щаницин
АП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Манеж «Урал»
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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