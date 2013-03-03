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Игор Будан
Статистика
Игор Будан - статистика
Завершил карьеру
22 апреля 1980 (46)
#19 | Нападающий
185 см | 80 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
6
1
0
1
0
Аталанта
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
24.02.2013
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2 : 1
17.02.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 0
10.02.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 2
03.02.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
0 : 1
27.01.2013
Милан
80' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 0
13.01.2013
Палермо
1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 1
06.01.2013
Палермо
83' - 90'
85'
85'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 1
09.12.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
02.12.2012
Палермо
76' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3 : 1
24.11.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 0
18.11.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
2 : 0
11.11.2012
Сампдория
90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
4 : 1
04.11.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
2 : 2
30.10.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
84' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
0 : 0
21.10.2012
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 1
06.10.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4 : 1
30.09.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1 : 0
26.09.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 0
23.09.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 1
15.09.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
02.09.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 3
26.08.2012
Наполи
80' - 90'
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