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Маттео Рубин
Статистика
Маттео Рубин - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1987 (39), Бассано-дель-Граппа
#33 | Защитник
184 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
9
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
0 : 1
11.05.2014
Кьево
84' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 1
04.05.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
64' - 90'
9'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
1' - 64'
9'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
1' - 66'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
02.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 0
23.02.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 1
16.02.2014
Кьево
63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
02.02.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
19.01.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2 : 0
30.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4 : 2
26.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
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Был в запасе
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