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Симоне Якопони
Статистика
Симоне Якопони - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1987 (39)
#2 | Защитник
180 см | 73 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
16
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1 : 2
04.03.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2 : 2
27.02.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2 : 2
21.02.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2 : 1
15.02.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 0
31.01.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
24.01.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
17.01.2021
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 3
03.01.2021
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2 : 1
22.12.2020
Парма
46' - 90'
90'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0 : 4
19.12.2020
Ювентус
1' - 60'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
16.12.2020
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 2
13.12.2020
Парма
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0 : 0
06.12.2020
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 2
30.11.2020
Парма
73' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3 : 0
22.11.2020
Парма
85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 0
07.11.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 2
31.10.2020
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 2
25.10.2020
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3 : 2
18.10.2020
Парма
1' - 90'
52'
73'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
4 : 1
28.09.2020
Парма
1' - 76'
76'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 2
20.09.2020
Наполи
1' - 90'
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