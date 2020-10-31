Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 31 октября 2020
Интер
31.10.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Парма
64'
М. Брозович
90+2'
И. Перишич
46'
Жервиньо
62'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
ГОЛ! 2:2!
И. Перишич
90'
+2
84'
Замена
Г. Бругман
️️️️
А. Грасси
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Хакими
78'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Н. Барелла
78'
74'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Жервиньо
74'
Замена
С. Сом
️️️️
Я. Куртич
Замена
А. Пинамонти
️️️️
М. Дармиан
68'
Желтая карточка
А. Раноккия
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Брозович
Пас отдал
Н. Барелла
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
Жервиньо
Пас отдал
Р. Инглесе
Замена
М. Брозович
️️️️
Р. Гальярдини
59'
Замена
А. Видаль
️️️️
К. Эриксен
58'
46'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
Эрнани
46'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Корнелиус
23'
Желтая карточка
Эрнани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
16
Мартин Турк
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ханданович
2
Хакими
6
де Врей
13
Раноккия
11
Коларов
36
Дармиан
21
Гальярдини
23
Барелла
5
Перишич
24
Эриксен
10
Мартинес
4-4-1-1
55
Сепе
2
Якопони
5
Гальоло
3
Пеццелла
40
Балог
27
Куртич
23
Эрнани
33
Грасси
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
23
Барелла
44
Наингголан
44
Наингголан
23
Барелла
2
Хакими
15
Янг
15
Янг
2
Хакими
21
Гальярдини
77
Брозович
77
Брозович
21
Гальярдини
24
Эриксен
23
Видаль
23
Видаль
24
Эриксен
36
Дармиан
9
Пинамонти
9
Пинамонти
36
Дармиан
33
Грасси
16
Бругман
16
Бругман
33
Грасси
27
Куртич
19
Сом
19
Сом
27
Куртич
27
Жервиньо
25
Сиприен
25
Сиприен
27
Жервиньо
14
Корнелиус
45
Инглесе
45
Инглесе
14
Корнелиус
Остались в запасе
Интер
Парма
10
Мартин Сатриано
ЦФ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
29
Франко Карбони
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
66
Филиппо Ринальди
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Янн Карамо
ЛВ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
10
Мартин Сатриано
ЦФ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
29
Франко Карбони
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Остались в запасе
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
66
Филиппо Ринальди
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Янн Карамо
ЛВ
9
Андреа Адоранте
ЦФ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Парма
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+