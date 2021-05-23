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Лео Сена
Статистика
Лео Сена - статистика
Завершил карьеру
31 декабря 1995 (30), Сан-Паулу
#15 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Австралия. А-лига 2024/2025
Болгария. Первая лига 2023/2024
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2 : 2
23.05.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4 : 1
15.05.2021
Торино
59' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 2
12.05.2021
Специя
1' - 75'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1 : 1
01.05.2021
Специя
66' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2 : 0
24.04.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1 : 1
21.04.2021
Интер
84' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4 : 1
18.04.2021
Специя
1' - 66'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3 : 2
10.04.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
03.04.2021
Специя
1' - 70'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2 : 1
20.03.2021
Кальяри
55' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3 : 1
12.03.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1 : 1
06.03.2021
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3 : 0
02.03.2021
Специя
1' - 86'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2 : 2
27.02.2021
Парма
46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
63' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2 : 0
13.02.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 2
06.02.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0 : 1
31.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 0
16.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
06.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0 : 3
07.11.2020
Специя
76' - 90'
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