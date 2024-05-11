Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Theo Defourny - статистика

Завершил карьеру
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РВДМ Брюссель
27
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
0 : 0
06.04.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
17.03.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
РВДМ Брюссель
0 : 3
09.03.2024
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Кортрейк
3 : 2
03.03.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
24.02.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
3 : 1
17.02.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
РВДМ Брюссель
0 : 4
11.02.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
РВДМ Брюссель
2 : 2
03.02.2024
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
3 : 2
31.01.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Вестерло
3 : 0
26.12.2023
РВДМ Брюссель
1' - 70'
70'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
РВДМ Брюссель
1 : 6
22.12.2023
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
РВДМ Брюссель
3 : 0
16.12.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Гент
4 : 0
09.12.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
РВДМ Брюссель
0 : 0
02.12.2023
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Андерлехт
2 : 1
26.11.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
04.11.2023
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
21.10.2023
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
2 : 1
06.10.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
01.10.2023
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
2 : 3
28.09.2023
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Антверпен
0 : 0
23.09.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
РВДМ Брюссель
2 : 1
16.09.2023
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Стандард
1 : 1
02.09.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Брюгге
7 : 1
20.08.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
05.08.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+