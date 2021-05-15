Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниил Иванков
Статистика
Даниил Иванков - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1999 (27), Ростов-на-Дону
#7 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
15.05.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.04.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0 : 4
17.04.2021
СКА-Хабаровск
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2 : 1
28.03.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.03.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
10.03.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0 : 0
27.02.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2 : 3
05.12.2020
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3 : 0
29.11.2020
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
13.10.2020
Енисей
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
2 : 2
09.10.2020
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
04.10.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1 : 0
27.09.2020
СКА-Хабаровск
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Велес
1 : 0
23.09.2020
СКА-Хабаровск
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
19.09.2020
Балтика
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
09.09.2020
Акрон
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
05.09.2020
Торпедо
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
30.08.2020
Шинник
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
22.08.2020
Факел
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
16.08.2020
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2 : 0
12.08.2020
СКА-Хабаровск
40' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Текстильщик
1 : 0
08.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Алания
2 : 4
01.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 89'
54'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Фото
Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+