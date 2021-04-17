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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - СКА-Хабаровск
Чертаново - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 апреля 2021
Чертаново
17.04.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 4
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
Д. Барков (П)
34'
А. Малеев
45+1'
Э. Булия
65'
Е. Назаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - СКА-Хабаровск
Замена
Д. Молчанов
️️️️
С. Пиняев
88'
80'
Желтая карточка
Эмерсон
78'
Желтая карточка
Г. Грачев
77'
Замена
Д. Иванков
️️️️
С. Георгиевский
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Соколов
77'
Замена
Д. Великородный
️️️️
Е. Рудковский
75'
70'
Замена
В. Брагин
️️️️
Н. Безлихотнов
68'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Малеев
65'
ГОЛ! 0:4!
Е. Назаров
61'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Д. Барков
60'
Замена
Г. Грачев
️️️️
И. Квеквескири
Замена
К. Ляхов
️️️️
А. Никитенков
56'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Н. Сулейманов
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Э. Булия
41'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
Е. Рудковский
35'
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Малеев
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Барков
Желтая карточка
В. Бартасевич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
7
Александр Канищев
АП
18
Артем Соколов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Артемий Малеев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-1-2-3
31
Абаев
66
Гудков
4
Молодняков
63
Никитенков
13
Бартасевич
6
Сулейманов
10
Рудковский
22
Завезен
9
Пиняев
18
Соколов
7
Канищев
4-1-3-2
93
Городовой
9
Назаров
25
Эмерсон
91
Суслов
10
Никифоров
33
Квеквескири
13
Георгиевский
8
Малеев
9
Колесниченко
91
Булия
86
Барков
9
Пиняев
18
Молчанов
18
Молчанов
9
Пиняев
63
Никитенков
30
Ляхов
30
Ляхов
63
Никитенков
18
Соколов
27
Алексеев
27
Алексеев
18
Соколов
6
Сулейманов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
6
Сулейманов
10
Рудковский
6
Великородный
6
Великородный
10
Рудковский
33
Квеквескири
51
Грачев
51
Грачев
33
Квеквескири
13
Георгиевский
7
Иванков
7
Иванков
13
Георгиевский
86
Барков
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
86
Барков
Безлихотнов
11
Брагин
11
Брагин
Безлихотнов
8
Малеев
72
Батютин
72
Батютин
8
Малеев
Остались в запасе
Чертаново
СКА-Хабаровск
13
Михаил Лямзин
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
10
Юрий Першин
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
13
Михаил Лямзин
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Чертаново - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Пустовойтова
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
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